Probabili formazioni Parma Bologna: torna Soriano, Kucka prima punta?

Probabili formazioni Parma Bologna: Mihajlovic ritrova Soriano mentre D’Aversa starebbe pensando a Kucka prima punta

Il Parma per rialzare la testa dopo ben quattro sconfitte consecutive, il Bologna per dimostrare che non è quello visto contro il Sassuolo bensì quello ammirato a San Siro contro l’Inter. Le due squadre si sfidano per tre punti che qualche settimana fa avevano profumo d’Europa.

COME ARRIVA IL PARMA – Cornelius non è al meglio e deve essere valutato. Per questo D’Aversa starebbe pensando di impiegare Kucka come falso nove insieme a Gervinho e Kulusevski. A centrocampo Scozzarella in regia, affiancato da Hernani e Kurtic. Ballottaggi Laurini-Darmian e Gagliolo-Pezzella sulle fasce.

COME ARRIVA IL BOLOGNA – Mihajlovic potrebbe far rifiatare Palacio inserendo Sansone come trequartista e mettendo Barrow prima punta. Dopo il ricorso accolto Soriano tornerà a ad agire dietro il gambiano insieme a Orsolini. Medel e Schouten formeranno la diga davanti alla difesa

Probabili formazioni Parma Bologna

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, B. Alves, Gagliolo; Hernani, Scozzarella, Kurtic; Kulusevski, Kucka, Gervinho. Allenatore: D’Aversa

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Dijks; Medel, Schouten; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. Allenatore: Mihajlovic