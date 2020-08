Probabili formazioni Pordenone Frosinone: le ultime sulle scelte di Tesser e Nesta

Probabili formazioni Pordenone Frosinone: le possibili scelte di Tesser e Nesta in vista del ritorno delle semifinali dei playoff di Serie B

Dopo l’1 a 0 dell’andata sul campo dello Stirpe, il Pordenone proverà a ripetersi anche questa sera, quando alle 21, al Nereo Rocco, scenderà in campo contro il Frosinone. Tre giorni fa è bastato Tremolada per regalare alla squadra di Tesser una vittoria pesantissima, che ora costringe i ciociari a vincere con almeno due gol di scarto per raggiungere la finale dei playoff di Serie B. Ecco le probabili formazioni del match.

COME ARRIVA IL PORDENONE – Per il match di ritorno, dopo aver vinto 1 a 0 l’andata, il Pordenone potrà contare su 25 giocatori. Tesser avrà a disposizione Bassoli e Strizzolo, recuperati: i due all’andata erano assenti.

COME ARRIVA IL FROSINONE – Per la sfida del Nereo Rocco, Alessandro Nesta ha deciso di convocare 23 giocatori. È tornato a disposizione Capuano, mentre Tabanelli è rimasto fuori. Solito 3-5-2 con Novakovich e Dionisi a comporre la coppia d’attacco.

Probabili formazioni Pordenone Frosinone

PORDENONE (4-3-1-2): Di Gregorio; Almici, Vogliacco, Camporese, De Agostini; Gavazzi, Burrai, Pobega; Tremolada: Bocalon, Ciurria. Allenatore: Tesser

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Krajnc; Paganini, Rohden, Maiello, Haas, Salvi; Novakovich, Dionisi. Allenatore: Nesta