Probabili formazioni Roma Udinese: Pastore titolare, ritorna De Paul

Probabili formazioni Roma Udinese: le possibili scelte dei due allenatori per il match di questa sera all’Olimpico

La Roma contro l’Udinese vuole riscattare la brutta sconfitta di San Siro contro il Milan e tenere vive le ultimissime speranze di quarto posto, magari approfittando dello scontro diretto tra Atalanta e Napoli. Dall’altra parte all’Udinese servono punti per la salvezza visto che la vittoria manca ormai da 9 partite.

COME ARRIVA LA ROMA – Solito 4-2-3-1 per Fonseca, in porta ci sarà ancora Mirante davanti a lui agiranno Smalling e Mancini con a destra Bruno Peres e a sinistra Kolarov. Problemi a centrocampo, dove Fonseca dovrà fare i conti con le assenze di Pellegrini e Veretout per squalifica. In mediana spazio a Cristante, vicino a lui possibile chance da titolare per Gonzalo Villar. Pastore agirà sulla trequarti con a destra Carles Perez, e a sinistra invece Perotti, dietro di lui insidia Kluivert. Davanti confermatissimo Edin Dzeko.

COME ARRIVA L’UDINESE – Musso in porta, linea a tre difensiva formata da Rodrigo Becao, Nuytinck e Samir. Sulle fasce giocheranno Stryger Larsen e Sema, mentre a centrocampo tornerà infatti De Paul. Vicino a lui Fofana e Jajalo, chiamato a sostituire il lungodegente Mandragora. Davanti c’è Lasagna e il partner d’attacco sarà Teodorczyk, che ha ben figurato contro l’Atalanta.

Roma (4-2-3-1): Mirante; B.Peres, Mancini, Smalling, Kolarov; Villar, Cristante; Perez, Pastore, Perotti; Dzeko. Allenatore: Fonseca

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, de Paul, Jajalo, Fofana, Sema; Teodorczyk, Lasagna. Allenatore: Gotti