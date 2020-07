Probabili formazioni Sassuolo-Genoa: cinque indisponibili per De Zerbi

Probabili formazioni di Sassuolo-Genoa, gara fondamentale soprattutto per Nicola che si gioca il futuro, nonostante il ritardo del Lecce

COME ARRIVA IL SASSUOLO- Gara di chiusura campionato per la squadra di De Zerbi che ad ogni modo vorrà terminare nel migliore dei modi, l’ottimo percorso post Covid.

COME ARRIVA IL GENOA- Il Lecce pressa e fa ancora paura, quattro punti di distanza non sono sinonimo di sicurezza, c’è da fare punti senza alternative. Tre gli indisponibili per Nicola.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, G. Ferrari, Peluso, Rogerio; Bourabia, Locatelli; Berardi, Djuricic, Traorè; Caputo.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Boga, Chiriches, Defrel, Obiang, Romagna

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, C. Zapata, Romero; Ankersen, Behrami, Schone, Lerager, Criscito; Pandev, Pinamonti.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Radovanovic, Sanabria, Sturaro