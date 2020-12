Serie A ultime dai campi LIVE: riecco Criscito e Viola

Serie A, ultime dai campi delle 20 squadre del massimo campionato di calcio italiano: notizie, allenamenti, probabili formazioni, infortunati, squalificati

Gli aggiornamenti dai campi delle 20 squadre di Serie A: notizie, probabili formazioni, infortunati, squalificati in vista della prossima giornata di campionato.

ATALANTA – La Giornata: Non si stempera il caso Gomez, in campo per l’allenamento di questa mattina ma sempre più vicino all’addio.

Probabile formazione (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Pessina; Zapata.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Caldara, Miranchuk, Pasalic.

BENEVENTO – La Giornata: La lieta novella è il recupero a pieno regime di Viola, fermo o quasi di marzo. Iago Falque si candida per un posto da titolare.

Probabile formazione (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Tuia, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Iago Falque, Caprari, Lapadula.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Caldirola, Maggio, Moncini.

BOLOGNA – La Giornata: Squadra in ritiro dopo il disastroso primo tempo contro la Roma. Completamente recuperati Dijks e Denswil, solo terapie per tutti gli altri infortunati. Gli esami hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale per Mbaye, out almeno 40 giorni.

Probabile formazione (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Dominguez, Svanberg; Vignato, Soriano, Barrow; Palacio.

Squalificati: nessuno

Infortunati: Santander, Skorupski, Orsolini, Skov Olsen, Sansone, Mbaye, Hickey, Schouten.

CAGLIARI – La Giornata: Rossoblù subito in campa ad Assemini, con la bella notizia di riavere a disposizione anche Pereiro e Godin in vista della trasferta di mercoledì al Tardini.

Probabile formazione (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Carboni, Lykogiannis; Marin, Rog; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Simeone.

Squalificati: nessuno

Infortunati: Ounas, Luvumbo, Klavan, Tripaldelli.

CROTONE – La Giornata: Stroppa ha convocato tutti in vista della doppia trasferta al Nord contro Udinese e Samp, ma non recupera Cigarini e Rispoli.

Probabile formazione (3-5-2): Cordaz; Cuomo, Marrone, Luperto; Pereira, Molina, Petriccione, Henrique, Reca; Simy, Messias.

Squalificati: Magallan

Infortunati: Cigarini, Rispoli.

FIORENTINA – La Giornata: Ritiro sino a data da destinarsi anche per i Viola, sempre più in crisi di risultati. Da valutare gli acciacchi di Biraghi e Pulgar.

Probabile formazione (4-2-3-1): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Pezzella, Barreca; Amrabat, Bonaventura; Callejon, Castrovilli, Ribery; Vlahovic.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Biraghi, Pulgar.

GENOA – La Giornata: Si rivedono a pieno regime Badelj e Criscito che puntano dunque la convocazione contro il Milan. Progressi decisivi anche per Zappacosta, ormai vicino alla completa riabilitazione.

Probabile formazione (4-4-2): Perin; Ghiglione, Goldaniga, Bani, Masiello; Lerager, Radovanovic, Rovella, Pellegrini; Scamacca, Pjaca.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Biraschi, Cassata, Zapata, Zappacosta, Marchetti.

INTER – La Giornata: In vista del big match contro il Napoli sono da valutare le condizioni di Hakimi e Sanchez, usciti malconci dalla Sardegna Arena.

Probabile formazione (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Vecino, Pinamonti, Vidal.

JUVENTUS – La Giornata: Bianconeri subito in campo dopo la trasferta di Genova con menù differenziato come in ogni post gara. Domani mattina nuova seduta.

Probabile formazione (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Kulusevski, Arthur, Mckennie, Chiesa; Morata, Ronaldo.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Chiellini, Demiral.

LAZIO – La Giornata: Simone Inzaghi recupera Luis Alberto ma perde Leiva e Fares, ai box per noie muscolari.

Probabile formazione (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa.

Squalificati: Akpa Akpro.

Infortunati: Muriqi, Proto, Vavro, Lulic, Patric, Fares, Leiva.

MILAN – La Giornata: Domani la giornata decisiva per capire se Ibra ci sarà contro il Genoa. Anche Kjaer proverà a forzare i tempi vista l’emergenza difensiva: Gabbia, infatti, ha rimediato lo stiramento del legamento collaterale del ginocchio.

Probabile formazione (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessiè, Tonali; Saelemaekers, Calhanoglu, Diaz; Rebic.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Ibrahimovic, Kjaer, Bennacer, Gabbia.

NAPOLI – La Giornata: Azzurri subito in campo al Training Center per preparare il big match contro l’Inter. Tutti abili e arruolabili ad eccezione di Osimhen, ancora ai box.

Probabile formazione (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Osimhen.

PARMA – La Giornata: Menù differenziato a Collecchio tra chi è sceso in campo contro il Milan e chi invece spera di poterlo fare contro il Cagliari.

Probabile formazione (4-3-2-1): Sepe; Busi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Scozzarella, Kurtic; Karamoh, Gervinho; Inglese.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Grassi, Laurini, Kucka.

ROMA – La Giornata: Torna Pedro dalla squalifica, ma Fonseca perde Cristante, appiedato dal Giudice Sportivo per espressione blasfema.

Probabile formazione (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

Squalificati: Cristante.

Infortunati: Zaniolo, Mancini, Pastore, Santon, Mirante.

SAMPDORIA – La Giornata: Allenamento completo per Tonelli che torna dunque a disposizione. Ancora fuori dai giochi invece Gabbiadini e Keita.

Probabile formazione (4-4-1-1): Audero; Ferrari, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Adrien Silva, Ekdal, Jankto; Damsgaard; Quagliarella.

Squalificati: Thorsby

Infortunati: Keita, Prelec, Bereszynski, Gabbiadini.

SASSUOLO – La Giornata: Cambierà poco nello scacchiere di De Zerbi, eccezion fatta per la squalifica di Haraslin. Ancora assenti Caputo, Chiriches e Defrel.

Probabile formazione (4-2-3-1): Consigli; Ayhan; Marlon, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori.

Squalificati: Haraslin.

Infortunati: Romagna, Defrel, Caputo, Chiriches, Ricci.

SPEZIA – La Giornata: Dopo la pessima esibizione di Crotone, Italiano spera di ritrovare il suo Spezia. mancherà ancora Verde, di nuovo bloccato da un problema fisico.

Probabile formazione (4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Erlic, Bastoni; Estevez, Ricci, Maggiore; Gyasi, Nzola, Farias.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Capradossi, Galabinov, Zoet, Dell’Orco, Mattiello, Ramos, Sena, Verde.

TORINO – La Giornata: Basterà il ritiro punitivo a rivitalizzare i granata? Intanto, Ujkani è finalmente negativizzato dunque il Toro può finalmente dirsi “covid free”.

Probabile formazione (3-5-1-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Rodriguez; Singo, Meitè, Rincon, Linetty, Vojvoda; Lukic; Belotti.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Baselli, Millico, Murru, Verdi, Ansaldi.

UDINESE – La Giornata: La lesione muscolare terrà fuori Nuytinck per almeno un mese, mentre sembrano in rialzo le quotazioni di Okaka e Forestieri.

Probabile formazione (3-5-2): Musso; Bonifazi, Becao, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Deulofeu, Pussetto.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Prodl, Jajalo, De Maio, Ouwejan, Forestieri, Okaka, Nuytinck.

VERONA – La Giornata: Torna dalla squalifica Ceccherini, ma nemmeno contro la Samp si dovrebbero vedere Cetin e Kalinic.

Probabile formazione (3-4-2-1): Silvestri; Lovato, Dawidowicz, Magnani; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni, Di Carmine.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Benassi, Vieira, Cetin, Kalinic.