Serie A ultime dai campi LIVE: scalpitano Orsolini e Zappacosta

Gli aggiornamenti dai campi delle 20 squadre di Serie A: notizie, probabili formazioni, infortunati, squalificati in vista della prossima giornata di campionato.

ATALANTA – La Giornata: Con il recupero di Miranchuk, Gasp ha l’imbarazzo della scelta: il ballottaggio vero è quello tra Ilicic e Muriel.

Probabile formazione (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Romero, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Ilicic; Zapata.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Caldara, Pasalic, Ruggeri.

BENEVENTO – La Giornata: La trasferta di Udine per chiudere il memorabile 2020 di Inzaghi e i sanniti. Dabo scalpita, ma Hetemaj e Ionita dovrebbero avere la priorità.

Probabile formazione (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Tuia, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Insigne, Caprari, Lapadula.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Caldirola, Maggio, Moncini.

BOLOGNA – La Giornata: Orsolini solo a partita in corso, per non forzare il rientro. Davanti i soliti quattro, dunque. Dijks la possibile mossa per la fascia sinistra.

Probabile formazione (4-2-3-1): Da Costa; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Schouten, Svanberg; Vignato, Soriano, Barrow; Palacio.

Squalificati: nessuno

Infortunati: Santander, Skorupski, Ravaglia, Skov Olsen, Sansone, Mbaye, Hickey.

CAGLIARI – La Giornata: Di Francesco spera di ritrovare la vittoria perduta contro la “sua” Roma. Possibile ritorno dal primo minuto di Simeone.

Probabile formazione (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Godin, Ceppitelli, Lykogiannis; Marin, Rog; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Simeone.

Squalificati: nessuno

Infortunati: Luvumbo, Tripaldelli.

CROTONE – La Giornata: Calabresi in campo contro il Parma per il primo anticipo della quattordicesima giornata.

Squalificati: Marrone.

Infortunati: Cigarini, Rispoli, Benali.

FIORENTINA – La Giornata: Per la durissima sfida dello Juventus Stadium, Prandelli dovrebbe confermare l’abbottonato 3-5-2.

Probabile formazione (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Cutrone.

GENOA – La Giornata: Zappacosta o Ghiglione da un lato, Criscito o Czyborra dall’altro: dubbi sulle fasce per il primo Grifone di Ballardini.

Probabile formazione (3-5-2): Perin; Goldaniga, Bani, Masiello; Ghiglione, Lerager, Badelj, Sturaro, Criscito; Scamacca, Pjaca.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Biraschi, Cassata, Zapata, Marchetti, Pandev, Pellegrini.

INTER – La Giornata: Per l’ultima prima di Natale, difficile che Conte smonti l’assetto che ha portato alle 6 vittorie di fila. A centrocampo, più Vidal di Gagliardini. Possibile alternanza, come al solito, sulle fasce.

Probabile formazione (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Darmian; Lukaku, Lautaro.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Vecino, Pinamonti, Sanchez.

JUVENTUS – La Giornata: Tornano tra i convocati Chiellini e Dybala, ma non ancora Arthur e Demiral.

Probabile formazione (4-4-2): Buffon; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Arthur, Demiral.

LAZIO – La Giornata: Niente da fare per Acerbi, mentre per Correa la valutazione sarà fatta a ridosso della gara di San Siro.

Probabile formazione (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Caicedo.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Proto, Vavro, Lulic, Fares, Leiva, Acerbi, Parolo.

MILAN – La Giornata: Ottimismo per Tonali e Rebic ma la decisione definitiva verrà presa solo domani mattina.

Probabile formazione (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Calhanoglu, Krunic; Saelemaekers, Diaz, Leao; Rebic.

Squalificati: Kessiè.

Infortunati: Kjaer, Bennacer, Gabbia, Ibrahimovic.

NAPOLI – La Giornata: Non certo il finale di 2020 che Gattuso si attendeva tra sconfitte e infortuni vari. Obbligato il tridente Politano–Petagna–Insigne.

Probabile formazione (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Bakayoko, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Petagna.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Osimhen, Mertens, Lozano, Koulibaly.

PARMA – La Giornata: I ducali cercano punti nella trasferta di Crotone.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Grassi, Laurini, Nicolussi Caviglia, Scozzarella, Pezzella, Gervinho.

ROMA – La Giornata: Fonseca ha annunciato turnover per la sfida al Cagliari: Villar, Kumbulla e Calafiori gli indiziati per una maglia da titolare.

Probabile formazione (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Pellegrini, Calafiori; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Zaniolo, Pastore, Santon, Spinazzola.

SAMPDORIA – La Giornata: Ramirez potrebbe vincere il ballottaggio con un Verre non al meglio. Keita non è ancora del tutto pronto, ma spera in qualche minuto a partita in corso.

Probabile formazione (4-4-1-1): Audero; Thorsby, Tonelli, Colley, Augello; Jankto, Ekdal, Silva, Damsgaard; Ramirez; Quagliarella.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Prelec, Bereszynski, Gabbiadini, Ferrari.

SASSUOLO – La Giornata: Tutto ruota intorno alle scelte offensive che proporrà De Zerbi: possibile anche vedere i Big 4 tutti insieme nuovamente.

Probabile formazione (4-2-3-1): Consigli; Ayhan; Chiriches, Ferrari, Rogerio; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Romagna, Ricci.

SPEZIA – La Giornata: Il ballottaggio sembra riguardare il ruolo da mezzala sinistra con Pobega e Maggiore in gioco.

Probabile formazione (4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Chabot, Bastoni; Estevez, Ricci, Maggiore; Gyasi, Nzola, Farias.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Capradossi, Galabinov, Zoet, Dell’Orco, Mattiello, Sena, Verde.

TORINO – La Giornata: Possibile chance per Verdi dal primo minuto per provare a salvare la panchina di Giampaolo.

Probabile formazione (3-5-1-1): Milinkovic-Savic; Izzo, Nkoulou, Bremer; Vojvoda, Gojak, Rincon, Linetty, Rodriguez; Lukic; Belotti.

Squalificati: Lyanco.

Infortunati: Baselli, Millico, Murru, Zaza, Ansaldi, Bonazzoli.

UDINESE – La Giornata: Assente dell’ultimo minuto Bonifazi che dunque verrà sostituito da De Maio.

Probabile formazione (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Lasagna, Pussetto.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Prodl, Jajalo, Forestieri, Okaka, Nuytinck, Bonifazi.

VERONA – La Giornata: Spinge per una maglia da titolare il giovane svizzero Ruegg che ha ben impressionato contro la Fiorentina. Occhio anche a Colley.

Probabile formazione (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Magnani; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Lazovic, Zaccagni, Salcedo.

Squalificati: Barak.

Infortunati: Benassi, Vieira, Cetin, Kalinic, Favilli, Di Carmine.