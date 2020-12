Serie A, ultime dai campi LIVE: si rivedono Smalling e Iago Falque

Serie A, ultime dai campi delle 20 squadre del massimo campionato di calcio italiano: notizie, allenamenti, probabili formazioni, infortunati, squalificati

Gli aggiornamenti dai campi delle 20 squadre di Serie A: notizie, probabili formazioni, infortunati, squalificati in vista della prossima giornata di campionato.

ATALANTA – La Giornata: I nerazzurri sono partiti in direzione Amsterdam con buone notizie nel carrello: pienamente recuperato Gosens e tra i convocati si rivede anche Mojica.

Probabile formazione (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Caldara, Miranchuk, Pasalic.

BENEVENTO – La Giornata: Ottime news sul fronte Iago Falque, rientrato finalmente in gruppo e dunque convocabile per la sfida di venerdì con il Sassuolo. Qualche dubbio permane invece su Viola, mentre ancora sicuramente out sarà Moncini, alle prese con i guai alla caviglia.

Probabile formazione (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Tuia, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Improta, Caprari, Lapadula.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Caldirola, Maggio, Moncini, Viola.

BOLOGNA – La Giornata: I rossoblù sono tornati in campo nel pomeriggio, iniziando a focalizzare la sfida casalinga contro la Roma. Poli ha lavorato interamente con i compagni, mentre parziale è stata l’integrazione di Dijks. Differenziato per Denswil e Sansone, solo terapie per Orsolini.

Probabile formazione (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Svanberg; Vignato, Soriano, Barrow; Palacio.

Squalificati: nessuno

Infortunati: Santander, Dijks, Denswil, Orsolini, Skov Olsen, Sansone.

CAGLIARI – La Giornata: Nell’allenamento odierno si è rivisto in gruppo Pisacane, obiettivo alla portata anche per Klavan e Luvumbo nei prossimi giorni. Sul fronte covid, invece, Simeone è ormai arruolabile, mentre c’è ancora da attendere per Godin e Nandez.

Probabile formazione (4-2-3-1): Cragno; Faragò, Walukiewicz, Carboni, Lykogiannis; Marin, Rog; Zappa, Joao Pedro, Sottil; Pavoletti.

Squalificati: nessuno

Infortunati: Godin, Pereiro, Ounas, Nandez, Luvumbo, Klavan.

CROTONE – La Giornata: Seduta mattutina per la formazione di Stroppa che spera di recuperare Rispoli e Benali, uscito per un affaticamento muscolare contro il Napoli. Entrambi hanno svolto ancora lavoro differenziato, solo terapie e palestra invece per Cigarini.

Probabile formazione (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pereira, Molina, Henrique, Vulic, Reca; Simy, Messias.

Squalificati: Petriccione

Infortunati: Cigarini, Rispoli, Benali.

FIORENTINA – La Giornata: Dopo il pareggio raccattato all’ultimo respiro contro il Genoa, Viola subito in campo questa mattina con lavoro specifico per i “non titolari” di ieri. Da valutare le condizioni di Castrovilli, uscito prematuramente contro i Grifoni.

Probabile formazione (4-2-3-1): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Amrabat, Pulgar; Callejon, Bonaventura, Ribery; Vlahovic.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Castrovilli.

GENOA – La Giornata: Con l’amaro in bocca per l’incredibile finale del Franchi, rossoblù subito in campo al “Signorini”. Lavoro personalizzato per i giocatori, a seconda del minutaggio. Da verificare nei prossimi giorni il problema muscolare di Marchetti e quello verosimilmente più grave di Zapata.

Probabile formazione (4-4-2): Paleari; Ghiglione, Goldaniga, Bani, Masiello; Lerager, Radovanovic, Badelj, Pellegrini; Scamacca, Shomurodov.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Biraschi, Criscito, Cassata, Perin, Zapata, Zappacosta.

INTER – La Giornata: Nulla da fare per Vidal in chiave Shakhtar. Difficilissimo anche il recupero di Barella, assente nella rifinitura.

Probabile formazione (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Lukaku, Lautaro.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Vecino, Nainggolan, Pinamonti, Vidal.

JUVENTUS – La Giornata: Bianconeri stasera impegnati a Barcellona per dare la caccia al primato nel girone di Champions League.

Probabile formazione (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Ramsey; Ronaldo, Dybala.

Squalificati: Morata, Pinsoglio.

Infortunati: Chiellini, Demiral.

LAZIO – La Giornata: Biancocelesti stasera all’Olimpico nella decisiva sfida-Champions contro il Bruges. Non convocato Patric, ancora bloccato dal torcicollo.

Probabile formazione (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Immobile, Correa.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Muriqi, Proto, Vavro, Lulic.

MILAN – La Giornata: Positivi i nuovi controlli per Ibrahimovic che punta con convinzione a rientrare già contro il Parma. Nel frattempo, a Milanello i rossoneri hanno svolto allenamento mattutino con vista sullo Sparta Praga.

Probabile formazione (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessiè, Tonali; Saelemaekers, Calhanoglu, Hauge; Rebic.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Ibrahimovic, Kjaer, Bennacer, Leao.

NAPOLI – La Giornata: Palestra e campo nel menù di Gattuso a due giorni dal match con la Real Sociedad. Sempre ai margini del gruppo gli infortunati Osimhen e Malcuit, impegnati in lavoro personalizzato.

Probabile formazione (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Malcuit, Osimhen.

PARMA – La Giornata: Immacolata di festa e di riposo per i crociati che torneranno in campo domani pomeriggio per riprendere la preparazione in vista della sfida alla capolista Milan.

Probabile formazione (4-3-2-1): Pepe; Busi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Scozzarella, Kurtic; Karamoh, Gervinho; Cornelius.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Grassi, Sohm, Pezzella, Laurini, Mihaila, Cyprien, Kucka.

ROMA – La Giornata: La notizia è il ritorno in gruppo di Smalling, mentre proseguono nel lavoro differenziato Veretout, forse recuperabile per Bologna, Mancini, Santon e Pellegrini.

Probabile formazione (3-4-2-1): Mirante; Ibanez, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Villar, Spinazzola; Carles Perez, Mkhitaryan; Dzeko.

Squalificati: Pedro.

Infortunati: Zaniolo, Mancini, Pastore, Santon, Pellegrini.

SAMPDORIA – La Giornata: 2020 già terminato per Bereszynski dopo l’infortunio al flessore che lo terrà fermo fino all’anno nuovo. Senza Keita e Gabbiadini, si apre la corsa al ruolo di spalla per Quagliarella: La Gumina si candida, ma l’ipotesi trequartista (Damsgaard, Verre o Ramirez) non è da scartare.

Probabile formazione (4-4-1-1): Audero; Ferrari, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsky, Ekdal, Jankto; Damsgaard; Quagliarella.

Squalificati: nessuno

Infortunati: Keita, Bereszynski, Gabbiadini.

SASSUOLO – La Giornata: Neroverdi ancora in campo al Mapei Center. De Zerbi punta l’anticipo di venerdì contro il Benevento e confida nel recupero di Consigli dopo il virus intestinale. Più difficile rivedere invece Caputo e Defrel.

Probabile formazione (4-2-3-1): Consigli; Muldur; Marlon, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Romagna, Defrel, Caputo, Chiriches.

SPEZIA – La Giornata: Ancora una seduta pomeridiana per gli Aquilotti che festeggiano la nascita del piccolo Mattia Marchizza. Passando al campo, ancora differenziato per Agoume e Ramos.

Probabile formazione (4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Erlic, Bastoni; Estevez, Ricci, Maggiore; Gyasi, Nzola, Farias.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Capradossi, Galabinov, Zoet, Dell’Orco, Mattiello, Ramos, Sena, Agoume, Pobega.

TORINO – La Giornata: Doppia sessione d’allenamento e aria di contestazione in casa granata. Affaticamento muscolare per Ansaldi, da valutare giornalmente, mentre prosegue il calvario di Millico, costretto nuovamente allo stop.

Probabile formazione (3-5-2): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer; Singo, Meitè, Rincon, Linetty, Rodriguez; Belotti, Zaza.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Baselli, Millico, Murru, Verdi, Ansaldi.

UDINESE – La Giornata: Allenamento mattutino sotto la pioggia battente per i friulani: prosegue il percorso di recupero di Forestieri che, comunque, ne avrà ancora per una decina di giorni. Qualche speranza, invece, per Okaka, Lasagna, Ouwejan e De Maio.

Probabile formazione (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Okaka, Pussetto.

Squalificati: Arslan.

Infortunati: Lasagna, Prodl, Jajalo, De Maio, Ouwejan, Forestieri, Okaka.

VERONA – La Giornata: Allenamento in tarda mattinata per gli scaligeri con sessione di forza in palestra ed esercitazioni tattiche sul campo. Tra gli infortunati, il solo Kalinic sembra prossimo al rientro, forse per il turno infrasettimanale.

Probabile formazione (3-4-2-1): Silvestri; Lovato, Dawidowicz, Dimarco; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni, Di Carmine.

Squalificati: Ceccherini.

Infortunati: Benassi, Vieira, Cetin, Gunter, Kalinic.