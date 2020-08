Probabili formazioni Spezia Frosinone: Galabinov sfida Ciano, solito 3-5-2 per la squadra di mister Nesta. Italiano verso l’attacco a tre

Ultimo atto di una stagione praticamente infinita. Spezia e Frosinone si sfidano nella finale di ritorno dei playoff di serie B, chi vince andrà in serie A. Non sarà facile per la compagine ciociara ribaltare nuovamente il risultato, ma un’impresa simile è stata già fatta contro il Cittadella. Spezia o Frosinone? Al campo l’ardua sentenza.

COME ARRIVA LO SPEZIA – I padroni di casa hanno il vantaggio del campo e del risultato d’andata. Spazio al solito 4-3-3 con Nzola, Galabinov e Gyasi a comporre il tridente d’attacco. Bartolomei, Ricci e Maggiore andranno a centrocampo.

COME ARRIVA IL FROSINONE – I giallazzurri confermano il 3-5-2 con Novakovich e Ciano in attacco. Salvi, Rohden, Maiello, Haas e Beghetto si andranno a posizionare sulla linea del centrocampo.

Probabili formazioni Spezia Frosinone

SPEZIA (4-3-3): Scuffet; Ferrer, Terzi, Erlic, Vitale; Bartolomei, M.Ricci, Maggiore; Nzola, Galabinov, Gyasi. A disp.: Krapikas, Desjardins, Vignali, Mora, Bastoni, Di Gaudio, Ragusa, Ramos, Gudjohnsen, Mastinu, F.Ricci. All.: Italiano.

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Salvi, Rohden, Maiello, Haas, Beghetto; Novakovich, Ciano. A disp.: Iacobucci, Bastianello, Krajnc, Szyminski, Zampano, Tribuzzi, Gori, Vitale, Paganini, Matarese, Citro, Ardemagni. All.: Nesta.