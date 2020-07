Probabili formazioni Torino Roma: Zaza a caccia di conferme

Probabili formazioni Torino Roma: i granata sono salvi, i giallorossi cercano la qualificazione diretta in Europa League

Mercoledì 29 luglio alle 21.45 si giocherà Torino-Roma, partita di poco conto per i granata ormai salvi ma importante per i giallorossi che cercano la qualificazione diretta in Europa League.

COME ARRIVA IL TORINO – A centrocampo Longo dovrà fare a meno dello squalificato Rincon, al suo posto Lukic giocherà in coppia con Meite. In attacco Zaza cerca conferme, con Belotti e Verdi sicuri del posto.

COME ARRIVA LA ROMA – Fonseca stuzzicato dalla possibilità di schierare Zaniolo dal 1′, ma Carles Perez sembra in vantaggio. Nel ruolo di terzino sinistro, Spinazzola è in vantaggio su Kolarov.

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Aina, Meité, Lukic, Ansaldi; Verdi; Zaza, Belotti.

Squalificati: Rincon

Indisponibili: Baselli, De Silvestri

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; B. Peres, Veretout, Cristante, Spinazzola; Zaniolo, Mkhitaryan; Dzeko.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Mirante, Lo. Pellegrini