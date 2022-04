Psg, a rischio il futuro di Leonardo e Donnarumma

In casa Psg rischiano in vista del futuro sia Leonardo e sia Donnarumma, legato da un filo con il ds dei parigini

Il futuro in casa Psg è ancora tutto da definire. Per la prossima stagione potrebbero esserci degli stravolgimenti importanti per la rosa. A pagare potrebbe anche essere il ds Leonardo.

Anche Donnarumma rischia, il cui futuro è legato proprio a quello di Leonardo che lo ha voluto a Parigi. L’Equipe parla di un ritorno al Milan, ma l’ipotesi è alquanto remota visto le polemiche sul suo addio in rossonero.