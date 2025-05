PSG Arsenal, tutto in pochi minuti: Vitinha sbaglia un rigore, segna Hakimi e poi Saka – VIDEO

PSG Arsenal, finale pazzo al Parco dei principi: prima i francesi sbagliano un rigore, poi Hakimi raddoppia e Saka la tiene aperta

Non come Inter Barcellona, ma anche PSG Arsenal regala emozioni. Al 70′ prima occasione con un penalty che Vitinha però spreca: conclusione debole e non molto angolata, che Raya mette agevolmente in corner.

DAVID RAYA SAVES VITINHA'S PENALTY.

Pochi minuti dopo però, al 72′, Kvara recupera palla su Kiwior e mette in mezzo. Leggerezza di Thomas che manca e palla a Dembelè che appoggia per Hakimi che di rincorsa infila di potenza nell’angolo

GOAL | PSG 2-0 Arsenal | Hakimi HAKIMI DOUBLES THE LEAD FOR PSG

Sembra tutto fatto, ma pochi minuti dopo ecco i Gunners: Lancio di Kiwior per Trossard che vince il duello con Marquinhos, palla in mezzo che, dopo una carambola, finisce su Saka che infila Donnarumma.