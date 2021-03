Al Parco dei Principi, il match valido per il ritorno degli ottavi di Champions League 2020/2021 tra Psg e Barcellona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Al “Parco dei Principi”, PSG e Barcellona si affrontano nel match valido per il ritorno degli ottavi di Champions League 2020/21.

Sintesi Psg Barcellona 1-1

Fischio d’inizio – si parte

4′ Chance per Messi – Dembele sguscia tra due avversari e serve a rimorchio Messi che tira ma la conclusione viene rimpallata

7′ Colpo di testa di Busquets – Colpo di testa del numero 5 che anticipa tutti sul primo palo ma non riesce ad indirizzare: palla alta.

8′ Punizione di Messi – Gira il mancino della Pulce che va vicino al gol su calcio di punizione da ottima posizione, Navas era comunque in traiettoria

10′ Tiro di Dembele – Lancio lungo dalle retrovie con il francese che aggancia e tira di sinistro: conclusione debole e poco angolata, para Navas

12′ Dembele vicino al gol – Azione di contropiede portata avanti da Dembele che entra in area si prepara bene il tiro ma poi spara un sinistro che termina alto sopra la traversa. Ottima chance sprecata dal francese

16′ Tiro di Mbappè – Altro uno contro uno con Mingueza che non gli concede l’esterno, costringendolo a spostarsi il pallone sul destro e a calciare dal limite: palla bassa e centrale, blocca Ter Stegen.

18′ Navas salva su Dembele – Il francese entra in area e da posizione defilata fa partire un sinistro che Navas para in due tempi

22′ Traversa di Dest – Splendida discesa dell’ex Ajax che salta secco Kurzawa e calcia fortissimo una volta entrato in area: Navas ci mette la mano e devia sulla traversa

23′ Messi vicino al gol – Dembele mette in mezzo per l’accorrente Messi che in spaccata non arriva per un soffio sul pallone da spingere in porta

29′ Rigore per il PSG – Lenglet tocca sul tallone Mauro Icardi che cade in area di rigore. Dopo l’on field review l’arbitro Taylor assegna il penalty ai francese

30′ GOL DEL PSG – Mbappé realizza il calcio di rigore e porta in vantaggio i padroni di casa

34′ Dembele di nuovo vicino al gol – Palla splendida di Griezmann che taglia in due la difesa del PSG mandando in porta l’esterno francese, che solo contro Navas schiaccia il destro e spara su Navas

37′ GOL DI MESSI – Strepitoso gol dell’argentino che con un sinistro da lontanissimo buca Keylor Navas e pareggia i conti

40′ Navas dice di no a Busquets – Messi imbuca per Dembele che entra in area e scarica per l’accorrente Busquets il cui tiro piazzato è respinto con i piedi da Navas

45′ Rigore per il Barcellona – Kurzawa alza la gamba e colpisce Griezmann in area di rigore. Penalty immediatamente assegnato ai catalani

46′ KEYLOR NAVAS PARA IL RIGORE – Il portiere del Psg ipnotizza Messi con la palla che sbatte sul ginocchio del portiere e poi sulla traversa

Migliore in campo: al termine del primo tempo Keylor Navas PAGELLE

Psg Barcellona 1-1: risultato e tabellino

RETE: 29′ Mbappé rig., 37′ Messi

PSG (4-2-3-1): Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Gueye, Paredes; Draxler, Verratti, Mbappe; Icardi. A disp. Rico, Kehrer, Di Maria, Rafinha, Danilo, Sarabia, Herrera, Diallo, Bakker, Dagba, Pembele, Michut. All. Pochettino.

BARCELLONA (3-4-3): Ter Stegen; Mingueza (33′ Junior Firpo), De Jong, Lenglet; Dest, Busquets, Pedri, Alba; Messi, Griezmann, Dembélé. A disp. Neto, Inaki Pena, Pjanic, Braithwaite, Puig, Trincao, Matheus, Umtiti, Moriba, De la Fuente. All. Koeman.

ARBITRO: Taylor

AMMONITI: Kurzawa, Mingueza, Lenglet, de Jong