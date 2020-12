PSG-Basaksehir, squadre in campo con la maglia: «No to racism» – FOTO

PSG e Basaksehir sono scesi in campo, dopo i fatti di ieri, con una maglia che riporta la scritta: «No to racism»

PSG e Istanbul Basaksehir, in campo per il recupero della partita sospesa ieri per i deplorevoli fatti di razzismo, sono scesi sul terreno di gioco per il riscaldamento con una maglia esplicativa.

Le due squadre, infatti, hanno indossato una maglia bianca con gli scudetti dei due club e la scritta: «No to racism». Inoltre, durante l’inno della Champions League, arbitri e calciatori si sono inginocchiati a centrocampo con il pugno alzato.