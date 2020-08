Psg, Choupo-Moting: «Dopo il gol ho sentito che tutta Parigi era felice»

Eric Choupo-Moting ha parlato dei momenti successivi al gol che ha qualificato il Psg ed eliminato l’Atalanta

Eric Choupo-Moting è stato il giustiziere dell’Atalanta nei quarti di finale di Champions League. Dal suo piede è partita l’azione dell’1-1 e subito dopo è stato lui stesso a mettere a segno il definitivo 2-1. Ai margini della partita, l’attaccante del Psg ha raccontato le emozioni vissute.

«Il gol è stato un momento eccezionale. Ho sentito che tutta Parigi era felice. E anche la squadra ovviamente. Quando sono entrato, il mister mi ha detto di dare tutto, io ho fiducia in me stesso e nella squadra. Non abbiamo mai perso la speranza. Personalmente ho dato tutto e sono molto contento. Le emozioni sono ancora lì, è difficile descrivere tutto. Questa è una storia speciale e sono felicissimo. Neymar? Ha fatto una partita straordinaria con delle azioni incredibili, purtroppo non ha segnato nonostante due o tre occasioni».