PSG, Anelka sullo stato di forma di Dembele: «È stato spesso criticato, ora penso questo di lui» - Calcio News 24

L’ex giocatore di Chelsea e Juventus Nicolas Anelka ha elogiato l’attaccante del PSG. Le parole

Nelle ultime settimane Luis Enrique sembra aver rivitalizzato Ousmane Dembélé che a suon di gol sta trascinando il Paris Saint Germain in campionato e in Champions League. Spesso duramente criticato per la sua scarsa incisività sotto porta, l’ex giocatore del Barcellona non sta facendo rimpiangere l’addio di Mbappé diventando sempre più decisivo per i parigini.

I numeri nelle ultime partite sono davvero impressionanti: nelle ultime sei partite di Champions League il francese ha segnato sei gol e mentre in Ligue 1 sono undici centri negli ultimi sette match. Le grandi prestazioni del francese stanno impressionanto molti addetti ai lavori e negli ultimi giorni anche l’ex attaccante Nicolas Anelka ha speso parole di elogio e stima per Demebele a RMC Sport. A seguire le sue parole.

ANELKA SU DEMBELE – «Sono felice per lui. È stato criticato per le sue statistiche, ora dimostra che ha lavorato e ha perseverato. Segna molti gol e spero che questo percorso continui portando il PSG il più lontano possibile».