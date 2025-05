Il PSG degli ‘italiani’ arriva in finale: contro l’Inter scontro di stili e i dettagli saranno decisivi

PSG, ritorno in finale dopo cinque anni: squadra rivoluzionata da Luis Enrique, con tanti ex Serie A; a Monaco con l’Inter si decide tutto sui dettagli

Il PSG conquista con merito la sua seconda finale di Champions in cinque anni, superando l’Arsenal grazie ai gol di Fabian Ruiz e Hakimi e alle parate decisive di Donnarumma, protagonista assoluto anche nei turni precedenti contro Liverpool, Aston Villa e Manchester City. Il progetto di Luis Enrique, privo delle grandi stelle del passato come Mbappé, Messi e Neymar, ha preso forma in una squadra giovane ma coesa, capace di maturare lungo un cammino in cui il talento è stato messo al servizio del collettivo. Nonostante l’età media più bassa della competizione, il PSG ha dimostrato una crescita costante e una nuova mentalità, sostenuta da volti noti anche in Italia come Donnarumma, Hakimi, Fabian Ruiz e Kvaratskhelia.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il cuore dell’Inter resta però un fattore distintivo: la squadra di Inzaghi ha superato avversari più quotati grazie a solidità, esperienza e spirito di gruppo. A Monaco sarà uno scontro tra stili opposti, ma soprattutto una battaglia di intensità emotiva. Il PSG, pur trasformato, non sembra ancora avere la stessa anima dei nerazzurri, capaci di unire compattezza difensiva, capacità di adattamento e fame di vittoria. La finale si giocherà sul filo dei dettagli, ma l’Inter sembra arrivarci con più convinzione e forza interiore.