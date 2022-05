Psg, bivio Mbappé: tra Parigi e Madrid, quale futuro del francese?

Il futuro di Mbappé è ancora tutto da decifrare: il francese è in scadenza a giugno ed è davanti ad un bivio, Psg o Real Madrid?

Il futuro di Mbappé è al bivio: restare al Psg o provare una nuova avventura al Real Madrid? Domanda più che lecita e che probabilmente troverà risposte a breve (sempre che non ci siano già).

Il talento francese del Psg è corteggiato da tempo dal Real Madrid, avendo il contratto in scadenza a giugno è un’occasione da non farsi sfuggire per i Blancos. La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione, riportando le offerte uscite su Le Parisien e su il Pais per Mbappé. Per le Parisien l’offerta del Psg sarebbe di un biennale con 50 milioni netti a stagione e un bonus alla firma di 100 milioni.

Cifre più basse ma con un premio più alto secondo il Pais per l’offerta del Madrid: 40 milioni netti e bonus da 180 milioni. Fronte Psg, invece, ci sarebbe la possibilità di un ingaggio a salire a seconda della durata della contratto con il massimo di un quadriennale dai 40 ai 60 milioni finali d’ingaggio e 200 come bonus alla firma. Numeri da capogiro.