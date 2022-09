Psg, Galtier: «Juve? Sarà una partita diversa. Dovremo essere compatti in difesa»

Christophe Galtier, allenatore del Psg, ha parlato in vista della sfida di Champions League contro la Juventus a L’Equipe

LE PAROLE – «Stiamo facendo bene, stiamo facendo gol. È coerente nel gioco, lo stato d’animo dei giocatori è molto buono. Mostrano un forte desiderio di essere molto connessi sul campo. La Champions League è un altro livello. Sarà una partita diversa per la Juve, che ho seguito da vicino contro la Fiorentina e anche per noi rispetto a quella vissuta. La Juventus è abituata a giocare questa competizione, dovremo impegnarci molto, stare molto compatti in difesa, anche se vogliamo fare gol».