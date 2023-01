PSG, Galtier: «Skriniar? L’obiettivo è un altro…»

Le parole di Christophe Galtier, allenatore del PSG, sul difensore dell’Inter Milan Skriniar. Tutti i dettagli

Christophe Galtier ha parlato in conferenza stampa prima della sfida tra PSG e Reims.

PAROLE – «Siamo in periodo di calciomercato, si stanno scrivendo tante cose ma c’è tanta disinformazione. Onestamente le domande sul calciomercato dovrebbero essere poste al nostro presidente e a Luis Campos. Sono molto concentrato sulla serie di partite in arrivo e faremo il punto il giorno dopo la chiusura del mercato. Ho detto con franchezza e onestà che l’obiettivo è quello di compensare le cessioni. C’è stata una partenza nel settore offensivo, nel ruolo di esterno destro, e stiamo ovviamente cercando un giocatore in quella posizione. Vedremo, forse non arriverà nessuno. Skriniar? Non ho mai parlato di rinforzi difensivi. Ripeto: abbiamo necessità nel settore offensivo»