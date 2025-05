Psg Inter, Hakimi non è preoccupato: «Finale? Sono tranquillo. Non ho ancora sentito i miei ex compagni»

Psg Inter, Hakimi non è preoccupato per la finale di Champions. Le dichiarazioni del terzino in vista della finale

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto in un intervista Achraf Hakimi, terzino o esterno del Paris Saint-Germain, finalista di Champions League, non che ex giocatore dell’Inter, avversaria in finale.

FINALE – «Sono tranquillo, cerco di fare quello che faccio tutti i giorni senza cambiare niente. Nel 2018 ho vinto una Champions ma ero giovane, ora sono più esperto e tranquillo».

EX COMPAGNI – «Non li ho ancora sentiti, magari ci sentiremo dopo la partita di Serie A dell’Inter. Aspetto a parlare con Lautaro perchè è concentrato sul Como».

DUMFRIES – «Segnare in una difesa a 5 è più facile, ora sto a 4 ed è diverso. È un grandissimo giocatore, è bravissimo nel gioco aereo. Se potessi rubargli qualcosa è il colpo di testa».