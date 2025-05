PSG Inter, la dura protesta della Curva Nord nerazzurra riguardante la situazione dei biglietti. Il comunicato - Calcio News 24

PSG Inter, la protesta della Curva Nord nerazzurra in vista della finale di Champions League a Monaco di Baviera

I gruppi della Curva Nord, da sempre il cuore pulsante del tifo interista, hanno manifestato nei giorni scorsi sotto la sede dell’Inter per esprimere il loro disappunto. Al centro della protesta, l’impossibilità per molti di loro di recarsi a Monaco di Baviera il 31 maggio, in occasione della finale di Champions League che si disputerà all’Allianz Arena.

I sostenitori nerazzurri, ormai da settimane sempre più autonomi nelle loro iniziative, hanno voluto far sentire la propria voce di fronte a una situazione che li ha profondamente delusi. In particolare, la rabbia nasce dal mancato supporto della società nell’organizzare la trasferta per seguire la squadra in uno dei momenti più significativi della storia recente del club.

Poco fa è stato diffuso un comunicato ufficiale che riassume lo stato d’animo della tifoseria e annuncia le decisioni prese per continuare a far sentire il proprio appoggio alla squadra di Simone Inzaghi, nonostante tutto. Ecco quanto dichiarato dai gruppi della Nord:

IL COMUNICATO – «A pochi giorni dalla finale di Champions League, ci ritroveremo tutti ad Appiano Gentile per sostenere la squadra prima della partenza per Monaco. Sarà l’ultima occasione per essere vicini ai nostri ragazzi prima di una delle partite più importanti della nostra storia. Vogliamo che partano portando con sé l’immagine di un popolo unito, pronto a combattere con loro, anche se da lontano. Questa finale è anche nostra, e lo sarebbe stata ancora di più se la società non ci avesse voltato le spalle, impedendoci di essere sugli spalti, nel nostro posto naturale: quello del tifo. Di fronte al silenzio e alla distanza mostrata dalla dirigenza, risponderemo con il nostro calore e la nostra presenza. L’appuntamento è fissato per le ore 18:00 fuori dai cancelli del centro sportivo».

Il messaggio è chiaro: sebbene non potranno essere fisicamente presenti in Germania, i tifosi non intendono far mancare il proprio affetto alla squadra. La Curva Nord si prepara dunque a trasformare l’ultimo allenamento ad Appiano in un grande abbraccio collettivo, per trasmettere tutta la passione e la forza di chi, da sempre, è il dodicesimo uomo in campo.