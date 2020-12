Psg Istanbul Basaksehir sospesa, i giocatori parigini sui social: «No al razzismo!»

I giocatori del Paris Saint Germain si sono schierati con i calciatori dell’Istanbul Basaksehir che, dopo le frasi razziste del quarto uomo, hanno abbandonato il terreno di gioco.

Alcuni giocatori del PSG, tra cui Mbappé e Kimpembe, hanno subito mostrato la vicinanza agli avversari con alcuni messaggi social.

SAY NO TO RACISM. ❌❌❌

M.WEBO WE ARE WITH YOU. ✊🏽

— Kylian Mbappé (@KMbappe) December 8, 2020