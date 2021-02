PSG, Kean non si ferma più: l’ex Juve ancora in gol – VIDEO

Moise Kean non si ferma più: l’ex Juve in gol anche contro il Digione. La rete gli vale un record nella sua giovane carriera – VIDEO

Moise Kean sembra aver preso la buonissima abitudine di andare in gol in ogni gara: l’attaccante classe 2000, ex Juve, ha segnato contro il Digione la sua undicesima rete con il PSG.

Kean con questo gol supera il bottino di reti in Serie A accumulato con le maglie di Juventus e Verona (10 totali): una maturazione che sembra in via di completamento.