PSG, Mbappé ammette: «Stagione non all’altezza, la prossima…»

Le parole di Kylian Mbappé, attaccante del PSG, sulla stagione del club parigino tra campionato e Champions

Kylian Mbappé ha parlato ad una festa organizzata dai tifosi del PSG.

PAROLE – «Parlo a nome di tutti i giocatori, di tutti quelli che non sono potuti venire, per testimoniare l’importanza che avete per noi. Vorremmo dimostrarvelo di più. Non è stata la nostra stagione migliore, non abbiamo soddisfatto le vostre aspettative, né le nostre. Vogliamo finire la stagione uniti e vincere il campionato. E la prossima stagione proveremo a vincere la Champions».