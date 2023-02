PSG, Mbappé fa chiarezza: «Frecciata a Neymar? Vi spiego tutto»

Le parole di Kylian Mbappé, attaccante del PSG e della nazionale francese, sulla sua recente intervista. I dettagli

Kylian Mbappé ha parlato ai microfoni di Prime Video per chiarire le sue recenti parole. Dopo l’ultimi infortunio di Neymar, il francese aveva infatti consigliato ai compagni del PSG di dormire e mangiare bene.

PAROLE – «Non era affatto un suggerimento per Neymar. Nel contesto attuale, abbiamo bisogno di tutto tranne che di suggerimenti. È davvero un consiglio per tutti. Spero che Ney torni presto perché è un calciatore fondamentale per noi».