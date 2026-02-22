PSG Mbappé, la disputa è finita: versati i quasi 61 milioni dovuti all’ex stella ora al Real

PSG Mbappé, capitolo concluso: il club francese versa i 60,9 milioni stabiliti dal tribunale al fenomeno del Real Madrid

Il contenzioso tra Kylian Mbappé e il Paris Saint‑Germain si è ufficialmente chiuso. La disputa riguardava il mancato pagamento di alcune mensilità di stipendio e diversi bonus maturati dall’attaccante francese prima del suo passaggio al Real Madrid. Il club parigino ha confermato la conclusione della vicenda tramite un comunicato diffuso all’Agence France‑Presse, annunciando di aver versato integralmente i 60,9 milioni di euro stabiliti dal Consiglio dei Prud’Hommes lo scorso 16 dicembre.

Nel comunicato, il PSG precisa di non avere alcuna intenzione di presentare ricorso, ponendo così fine alla controversia salvo eventuali interventi di altri organi giudiziari. Come previsto dalla sentenza, il club ha inoltre pubblicato sul proprio sito il dettaglio delle somme corrisposte a Mbappé: 36,6 milioni come ultima parte del bonus alla firma, 17,25 milioni relativi agli stipendi di aprile, maggio e giugno 2024, 1,725 milioni per ferie maturate nei mesi non pagati, 1,5 milioni di bonus etico e 150 mila euro lordi di ferie calcolate sullo stesso bonus.

Secondo quanto riportato da L’Équipe, fino a giovedì il PSG non aveva ancora versato gli ultimi due milioni dei cinque mancanti dopo la sentenza, spingendo i legali del giocatore a inviare un ordine di pagamento alla sede del club. Con il saldo finale effettuato nelle ultime ore, la questione è stata definitivamente archiviata.

COMUNICATO PSG – “Per senso di responsabilità e con l’obiettivo di porre fine definitivamente a un procedimento durato troppo a lungo, il club ha deciso di non proseguire il contenzioso. Il PSG guarda ora con decisione al futuro, concentrato sul proprio progetto sportivo e sul successo collettivo“.