Psg nel caos: Cavani e Meunier non prolungano i contratti, addio Champions ad agosto

Edinson Cavani e Thomas Meunier hanno deciso di non rinnovare il proprio contratto con il Psg: addio alla Champions

Esplode il caso Edinson Cavani e Thomas Meunier al Paris Saint Germain. I due giocatori hanno il contratto in scadenza il 30 giugno e non hanno intenzione di prolungarlo fino al 31 agosto visto che stanno cercando nuove sistemazioni.

Sicuramente una grana per Tuchel perché questo significa che non avrà a disposizione i due giocatori per la ripresa della Champions League ad agosto, con i parigini approdati ai quarti di finale.