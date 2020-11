Neymar pronto a rinnovare il contratto con il Paris Saint-Germain. Il campione brasiliano è al momento in scadenza nel 2022

C’è fiducia in casa Paris Saint-Germain sul futuro di Neymar. Il club campione d’Europa – riporta ESPN – avrebbe iniziato le trattative per il rinnovo del fuoriclasse brasiliano, in scadenza nel giugno 2022.

Il Dt Leonardo e il presidente Al-Khelaifi avrebbero rassicurato l’attaccante sulla competitività della squadra, offrendo un ricchissimo quinquennale alle stesse cifre che percepisce attualmente (circa 36 milioni di euro). Indiscrezioni, queste, che allontanano inevitabilmente i rumors che accostavano Neymar al ritorno al Barcellona e alla Juventus in un ipotetico e clamoroso scambio con Cristiano Ronaldo.