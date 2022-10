PSG pazzo di Mudryk: pronta l’offerta choc allo Shaktar! Le cifre

PSG pazzo per l’ucraino Mudryk dello Shaktar Donetsk: pronta l’offerta choc per portarlo alla corte di Galtier

Il PSG è pronto a fare follie per Mudryk, talento ucraino dello Shakhtar Donetsk che si sta mettendo in luce in questa stagione.

Stando a quanto riportato da Sportmediaset, infatti, il ricco club parigino sarebbe disposto a mettere sul piatto un’offerta da 100 milioni già nella prossima sessione di gennaio. Un’offerta difficilmente rifiutabile.