PSG, Sarabia: «L’Atalanta ha dimostrato di saper giocare a calcio»

Pablo Sarabia, centrocampista del Paris Saint-Germain, è intervenuto ai microfoni della TV ufficiale dei parigini. Ecco le sue parole sulla sfida con l’Atalanta:

«Siamo molto motivati e pieni di speranza per questa nuova avventura in Champions League. L’Atalanta è una buona squadra, hanno dimostrato di sapere giocare molto bene a calcio. Davanti hanno giocatori che possono segnare tanto. Dovremo giocare il nostro calcio. È una partita secca e aperta a questo tipo di risultato. Noi scenderemo in campo con la voglia di andare avanti».