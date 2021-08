PSG, Sergio Ramos ancora ai box: il punto sugli infortunati alla vigilia del matchdi campionato contro il Brest

Il Paris Saint-Germain ha pubblicato il report medico in vista della prossima sfida di campionato contro il Brest. Non potrà essere ancora della partita Sergio Ramos, che prosegue la sua graduale ripresa degli allenamenti e il cui ritorno in campo è previsto dopo la sosta.

Anche Dagba e Kurzawa non potranno prendere parte al match, con ques’ultimo che sta recuperando dall’infortunio al polpaccio. A questi si aggiunge anche Sergio Rico, che ha accusato un mal di schiena.