PSG, si cambia in panchina: Zidane in pole per l’estate

Pochettino verso l’esonero a fine stagione: nella lunga lista di candidati del PSG il favorito sarebbe Zinedine Zidane

Il Paris Saint-Germain è pronto a cambiare pelle la prossima stagione tra dirigenza e panchina. A rischiare grosso sono Leonardo e il tecnico Pochettino dopo l’eliminazione già agli ottavi di Champions League contro il Real Madrid.

Stando al quotidiano L’Equipe, nella lunga lista di candidati per rimpiazzare Pochettino ci sarebbe anche Simone Inzaghi. Il tecnico dell’Inter è in buona compagnia: Zidane, Conte, Allegri, Galtier, Arteta, Favre, Simeone, ten Hag e Thiago Motta tra i papabili per il timone del PSG. In pole ci sarebbe però Zinedine Zidane, al momento senza panchina dopo il divorzio dal Real Madrid dello scorso giugno.