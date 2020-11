PSV, Gotze: «Qui subito un grande feeling. Vorrei fare l’allenatore»

Mario Gotze ha parlato del suo presente al PSV, ma anche dei suoi sogni futuri

Mario Gotze, centrocampista del PSV Eindhoven, in una intervista a Sport 1 ha parlato del suo presente in Olanda ma anche dei suoi sogni futuri.

«La scelta di andare al PSV è stata una decisione importante per me. Tanti fattori giocano un ruolo importante quando si cambia club: allenatore, compagni di squadra e ambiente. Devo ammettere che sono molto soddisfatto di come stanno andando le cose, a parte ovviamente le tre sconfitte che abbiamo subito. Però devo dire che a livello personale è successo tutto molto velocemente. Ho giocato da subito, ho segnato e avuto un buon impatto per la squadra nelle partite. Penso sia una bella soddisfazione. Fare l’allenatore un giorno? Perché no? Se porto con me alcune caratteristiche dei vari mister che ho avuto io, potrebbe essere una scelta positiva».