Punizione di Dybala e Marcelo… accovacciato dietro la barriera – VIDEO

Juventus-Real Madrid ha fornito tantissimi spunti: dai più amari per i colori bianconeri (si veda l’espulsione di Dybala) a quelli che celebrano la bellezza del calcio e del tifo (ad esempio il gol in rovesciata di Ronaldo applaudito anche dai tifosi avversari). E poi c’è stato un altro spunto, molto curioso, che ha visto protagonista Marcelo.

Alcuni di voi se ne saranno accorti: in occasione di un calcio di punizione di Paulo Dybala, il terzino brasiliano si è posizionato dietro la barriera. Ma l’intento non era quello di rinforzare il muro a protezione di Keylor Navas in altezza. No, al contrario Marcelo si è accovacciato alle spalle dei suoi compagni. Il motivo? Cercare di intercettare una possibile battuta rasoterra. E se pensate che la sua sia una trovata estemporanea, vi sbagliate di grosso. Trattasi di vero e proprio marchio di fabbrica di Marcelo. Guardate un po’ qui sotto…

Marcelo agachado detrás de la barrera por si Dybala tira por debajo me representa. pic.twitter.com/wMOl4DbEw1 — Rodriguez¥ (@RodriguezRMCF) April 3, 2018