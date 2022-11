Qatar 2022, bene gli ascolti anche senza l’Italia

Spettatori molto interessati al Mondiale 2022 in Qatar nonostante l’assenza dell’Italia del CT Roberto Mancini

Non cala l’interesse degli italiani nei confronti del Mondiale. Nonostante l’assenza degli azzurri di Roberto Mancini, i dati auditel stanno riscontrando numeri più che positivi almeno per le partite: Belgio-Canada, in onda su Rai 1 alle ore 20, ha tenuto incollati allo schermo ben 5.095.000 spettatori, toccando uno share pari al 24%. Ottimi dati anche per Germania Giappone (19.3%) e Spagna Costa Rica (19%).

NON VANNO GLI APPROFONDIMENTI – A faticare, almeno durante questi primi giorni, sono le trasmissioni di approfondimento dedicate al Mondiale. Il Circolo dei Mondiali ha infatti raggiunto solo il 9.7%, con 1.736.000 spettatori collegati.