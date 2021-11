Qatar 2022, il Brasile è matematicamente al Mondiale: battuta la Colombia

Il Brasile batte 1-0 la Colombia e si qualifica matematicamente al Mondiale di Qatar 2022

Il Brasile è la terza squadra a strappare il pass per il Mondiale in Qatar 2022. Dopo Danimarca e Germania, infatti, anche i verdeoro conquistano la qualificazione battendo la Colombia 1-0 grazie alla rete del sempre più decisivo Lucas Paquetà.

Per il Brasile si tratta della 22esima partecipazione ai Mondiale in altrettante edizioni, unica Nazionale a riuscire in questo en plein.