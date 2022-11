Qatar 2022: il capitano del Canada in campo con un tampax nel naso

Bizzaria del capitano del Canada, Hutchinson, che nella partita di ieri con la Croazia ha giocato con un tampax nel naso

Il Canada ieri ha salutato Qatar 2022, dopo la sconfitta con la Croazia. Nel corso della partita però, il capitano dei canadesi, Atiba Hutchinson, ha attirato l’attenzione per aver giocato con un tampax nel naso.

All’inizio della ripresa infatti lo staff medico ha applicato un tampax per bloccare il sanguinamento del naso dopo uno scontro aereo. Lo stesso calciatore, intervistato in seguito, ha ammesso di non aver capito cosa era successo. «Ma state scherzando? Io non l’avevo mica capito. Sentivo una corda che mi penzolava davanti, ma non gli ho dato peso».