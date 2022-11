Qatar 2022: incendio vicino al villaggio dei tifosi: nessun ferito

Un incendio è scoppiato in Qatar a Lusail, vicino al villaggio dei tifosi dell’isola di Qetaifan: fortunatamente nessun ferito

Paura per i tifosi presenti in Qatar per i Mondiali 2022: un incendio è infatti divampato ieri sera nella città di Lusail, non lontano dal villaggio dei tifosi che si trova sull’isola di Qetaifan.

Secondo quanto riportato dai media locali, l’incendio sarebbe sotto controllo e, a parte lo spavento, non ci sarebbero feriti.