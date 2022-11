Qatar 2022: le convocazioni di Arabia Saudita e Corea del Sud

Presentate le convocazioni di Arabia Saudita e Corea del Sud: delle squadre asiatiche al mondiale manca solo l’Iran

L’Arabia Saudita e la Corea del Sud hanno reso note le convocazioni per il mondiale in Qatar. Con queste sono quasi chiuse tutte le convocazioni delle squadre asiatiche al mondiale, con solo l’Iran che non ha ancora annunciato le sue. Di seguito le scelte di Renard, ct dei sauditi, e Bento, commissario tecnico dei coreani.

ARABIA SAUDITA

PORTIERI: Muhammad Al-Owais, Mohammed Al Rubaie, Nawaf Alaqidi.

DIFENSORI: Sultan Al-Ghannam, Abdullah Al-Amri, Ali Al-Bulaihi, Abdullah Mado, Saud Abdul Hamid, Hassan Tumbakti, Yasser Al Shahrani, Muhammad Al Buraik.

CENTROCAMPISTI: Abdullah Otaif, Abdullah Al Malki, Riad Shrahili, Ali Al Hassan, Salman Al Faraj, Muhammad Kanoo, Nasser Al Dawsari, Sami Al Najei, Hattan Bahbari, Salem Al Dawsari, Fahad Al-Muwallad, Abdulrahman Al-Aboud.

ATTACCANTI: Haitham Asiri, Firas Al Buraikan, Saleh Al Shehri.

COREA DEL SUD

PORTIERI: Kim Seung-Gyu (Al Shabab), Jo Hyeon-Woo (Ulsan Hyundai), Song Bum-Keun (Jeonbuk Motors).

DIFENSORI: Kim Min-Jae (Napoli), Kim Jin-Su (Jeonbuk Motors), Hong Chul (Daegu FC), Kim Moon-Hwan (Jeonbuk Motors), Yoon Jong-Gyu (FC Seul), Kim Young-gwon (Ulsan Hyundai), Kim Tae-Hwan (Ulsan Hyundai), Kwon Kyung-Won (Gamba Osaka), Cho Yu-Min (Daejon Citizen).

CENTROCAMPISTI: Jung Woo-Young (Al Sadd), Na Sang-ho (FC Seul), Paik Seung-ho (Jeonbuk Motors), Son Jun-ho (Shandong Taishan), Song Min-Kyu (Jeonbuk Motors), Kwon Chang-Hoon (Gimcheon Sangmu), Lee Jae-Sung (Mainz), Hwang Hee-Chan (Wolverhampton), Hwang In-Beom (Olympiacos), Jeong Woo-Yeong (Friburgo), Lee Kang-In (Maiorca).

ATTACCANTI: Hwang Ui-Jo (Olympiacos), Cho Gue-sung (Jeonbuk Motors), Son Heung-Min (Tottenham).