Qatar 2022: l’Ecuador fa la conta dei disponibile per il Senegal

Ecuador Senegal sarà la sfida decisiva del gruppo A di Qatar 2022: i sudamericani hanno perso Mendez, sperano di contare su Valencia

Partita molto delicata quella tra Ecuador e Senegal, che chiuderà il gruppo A di Qatar 2022 assieme a Qatar-Olanda, con i padroni di casa già eliminati e l’Olanda che è molto sicura di passare.

Formazione quasi obbligata per il ct dei sudamericani, che dovrà fare a meno di Mendez a centrocampo: il play ecuadoriano assente per squalifica. In avanti Enner Valencia, autore dei tre gol della nazionale, stringe i denti dopo il problema al ginocchio sentito nella partità con l’Olanda.