Qatar 2022, Dusan Vlahovic costretto a saltare il Mondiale? Ecco a cosa sta pensando davvero la Serbia

L’edizione oggi in edicola della Gazzetta dello Sport fa il punto sulle condizioni di Dusan Vlahovic.

Il bomber preoccupa si la Juventus, ma non la Nazionale serba in vista di Qatar 2022: la sensazione è che il centravanti non voglia forzare proprio in vista dei mondiali e inoltre il ct Stojkovic non rinuncerà a lui.