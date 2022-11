Le parole di Giovanni Malagò, Presidente del Coni, sulla rinuncia alla fascia One Love per i Mondiali in Qatar

Il Presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha parlato in merito alla rinuncia all’utilizzo della fascia One Love per i Mondiali in Qatar.

LE PAROLE DI MALAGO‘ – «Mi sembra che sia stato un autogol clamoroso. Non capisco come in una cosa barattata a fronte di un’altra tutela, non abbiano pesato questo atteggiamento soprattutto in termini di difesa dei diritti umani. Sicuramente non è una cosa che gli porta consenso e una buona immagine».