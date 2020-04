Quadrangolare Waiting for eSerie A TIM: sfida tra Inter, Juventus, Fiorentina e Sassuolo

Waiting For eSerie A TIM: stasera ci sarà un quadrangolare su Pes2020 tra Fiorentina, Juventus Sassuolo e Inter

Prenderà il via questa sera, alle ore 19.00, un nuovo appuntamento di “Waiting for eSerie A TIM | Everybody Plays Home” su PES2020, organizzato dalla Lega Serie A.

Al quadrangolare parteciperanno: ACF Fiorentina Esports, Inter | Qlash, Juventus e Sassuolo Esports. I Club che si contenderanno la vittoria saranno rappresentati dai seguenti pro players:

– ACF Fiorentina Esports: Angelo “TipoLosco” Giannino

– Inter | Qlash: Luigi “kirito_yuuki_00” Loffredo

– Juventus: Ettore “ETTORITO97” Giannuzzi

– Sassuolo Esports: Stefano “stejinn7” Segatori

Un durissimo girone eliminatorio stabilirà gli incroci per le semifinali, disputate su partita singola, che garantiranno l’accesso alla Finale, prevista con gare di andata e ritorno e risultato cumulato. Calcio d’inizio alle ore 19.00 in diretta streaming sul canale YouTube della eSerie A TIM.