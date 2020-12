Quagliarella dipendenti: i numeri del quinquennio alla Sampdoria

La Sampdoria dipende da Fabio Quagliarella: i numeri dell’attaccante nel quinquennio in blucerchiato danno il quadro della situazione

Tra i calciatori in scadenza di contratto, senza nulla togliere agli altri, Fabio Quagliarella è quello a cui si sarebbe dovuto dare una penna per firmare. Il rinnovo arriverà, probabilmente nei primi mesi del 2021, anche perché la Sampdoria senza il suo capitano non sarebbe arrivata dove è ora.

Lo dicono le percentuali, come riporta la Gazzetta dello Sport. Quagliarella è stato determinante fin dal suo ritorno in blucerchiato. Il suo rendimento, nei gol totali segnali dai club, non è mai stato inferiore al 22%. Nemmeno l’anno scorso dove, tra interruzioni e campionato a ritmi serrati, è stato del 22,9%. Il punto più alto lo ha toccato nel 2018/19, in cui si è laureato capocannoniere con il 43,3% di reti segnate. Bene anche nella stagione precedente con il 33,9%. Quest’anno la percentuale è già alta (30,4%) a testimonianza di come la Sampdoria dipenda da Quagliarella.