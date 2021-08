Quagliarella non invecchia mai: doppia magia e gol di tacco – VIDEO

Quagliarella scatenato nel primo tempo di Sampdoria-Alessandria: un gol valido e uno annullato, di tacco per l’attaccante – VIDEO

Fabio Quagliarella non sembra risentire del passaggio del tempo. L’attaccante della Sampdoria, 38 anni, si mette in mostra nella prima gara stagionale, quella di Coppa Italia contro l’Alessandria. Gol annullato di esterno al volo, di rimbalzo, per colpa di un fuorigioco millimetrico.

Quagliarella poi si prende la sua rivincita: azione manovrata dopo un calcio d’angolo e tacco al volo per il momentaneo pareggio blucerchiato.

I DETTAGLI SU SAMPNEWS24