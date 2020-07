Quagliarella vicino al recupero: «C’è chi (s)parla e chi lavora» – FOTO

Quagliarella sempre più vicino al recupero. Il messaggio del giocatore è chiaro: «Ci siamo quasi, forza Sampdoria»

Questa ripresa del campionato della Sampdoria è stata caratterizzata dall’assenza di Fabio Quagliarella, fermo ormai da diverse settimane a causa infortunio. Anche la gara contro il Lecce lo vedrà assente, ma il suo recupero si avvicina a piccoli passi.

Lo fa sapere lui stesso tramite la propria pagina Instagram, in cui svela l’esito degli esami effettuati in data 21 giugno e allega un semplice e diretto messaggio: «C’è chi (s)parla e chi lavora per recuperare da un infortunio. Ci siamo quasi, forza ragazzi, forza Samp!».