Quaresma punta sul Porto: «Inter? Conceicao conosce il calcio italiano»

Ricardo Quaresma, ex giocatore dell’Inter, ha parlato ai microfono di O Jogo in vista della partita del Porto in Champions contro i nerazzurri. Le sue dichiarazioni:

«Nel Porto nessuno si sente inferiore a nessuno, né pensa di non lottare fino alla fine. San Siro ambiente infuocato? Non sarà un problema, il Porto ha giocatori con grande esperienza. Conceicao conosce molto bene il calcio italiano».