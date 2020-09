La Lega aspetta di valutare l’eventuale richiesta di Preziosi: manca un protocollo che detti la linea in questi casi

Genoa-Torino, da calendario fissata per sabato pomeriggio alle 18, rischia di essere la prima partita della nuova stagione a essere rinviata causa Covid. Ma cosa dicono le disposizioni sanitarie in caso come questi?

Secondo La Gazzetta dello Sport, al momento, si può giocare anche in caso di un alto numero di contagi in squadra, come successo al Genoa. In questa occasione la Lega deciderà nelle prossime ore, anche perché a ieri nessuna richiesta era arrivata dai rossoblù: la partita potrebbe essere rinviata perché arriva in un week-end che precede una sosta di due settimane e perché – sempre l’idea Lega – nessuna delle due squadre ha impegni europei che in futuro potrebbero complicare la scelta di una data utile al recupero della partita. Le norme non lo impongono: non ci sono disposizioni ufficiali per la A sul numero di tesserati disponibili necessari alla disputa della gara.