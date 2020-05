Quique Setien allo scoperto: «Lautaro può giocare nel mio Barcellona. Su Pjanic…»

Intervistato da Bein Sport Quique Setien ha parlato del mercato del Barcellona: queste le parole del tecnico blaugrana

LAUTARO – «Ci sono 4 o 5 attaccanti che si possono adattare al centro dell’attacco del mio Barcellona e Lautaro Martinez è uno di quelli».

PJANIC – «Mi piacciono i calciatori forti e lui è un grande giocatore, ma lo sono anche gli altri che vengono accostati a noi».

NEYMAR – «Mi piacerebbe poterlo allenare un giorno. Stiamo parlando di un giocatore di livello straordinario, ho già realizzato il sogno di allenare Messi e sarei felice se venisse anche Neymar».

ARTHUR VIDAL RAKITIC – «Arthur ha detto che vuol restare, non sta a me parlare del futuro dei giocatori. Vidal è incredibile, trasmette sempre energia e positività e siamo molto contenti di lui. Conto su Rakitic, non so quanti minuti ha giocato ma confido nel suo aiuto».