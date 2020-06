Quique Setien: «Arthur alla Juve? Ci ho parlato, conto su di lui» – VIDEO

Quique Setien ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Maiorca. Queste le sue parole su Arthur – VIDEO

ARTHUR – «Abbiamo parlato un po’, non troppo. Le circostanze del contesto storico che stiamo vivendo influenzeranno il prossimo mercato. La verità però è che io faccio affidamento su tutti i giocatori che ho a disposizione, ho bisogno di tutti loro e spero che possano dare il meglio per vincere la Liga e la Champions. Non commento i rumors, perché dobbiamo concentrarci sul campo. Arthur è un gran calciatore come tutti gli altri suoi compagni»